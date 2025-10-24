Ben Becker macht’s noch einmal: „Todesduell“ im Michel

Er ist wieder da! Schon im vergangenen Februar präsentierte Ben Becker sein Bühnenprogramm „Todesduell“ im Michel – jetzt kommt er für ein Encore zurück.

Der Text basiert auf einer berühmten Predigt von John Donne aus dem Jahr 1631, es waren die letzten öffentlich gesprochenen Worte vor seinem Tod. Der Priester müsse „eine unheimlich starke Persönlichkeit gewesen sein, um die Zuhörer mit einem Vortrag von weit mehr als drei Stunden zu fesseln“, sagte Becker Anfang des Jahres im MOPO-Interview. Dass auch er sein Publikum zu begeistern weiß, beweist jetzt diese Zugabe.

Hauptkirche St. Michaelis: 24.10., 19.30 Uhr, Karten ab 44,05 Euro

