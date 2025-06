Beatles-Musical „All You Need Is Love“: Zurück zu den Anfängen auf der Reeperbahn

Ohne die Startrampe von St. Pauli hätte es die Beatles nicht gegeben! „In Hamburg sind wir erwachsen geworden“, soll John Lennon einmal gesagt haben. Vor genau 60 Jahren spielte die berühmteste Band der Welt erstmals auf einer Hamburger Bühne. Ein guter Moment also, noch mal zurückzuschauen – im Beatles-Musical „All You Need Is Love“.

Der sensationelle Abend ist wie ein zweistündiger Flashback: Er katapultiert das Publikum zurück zu den Anfängen auf der Reeperbahn, wo die Band – damals noch zu fünft – erstmals Geld mit ihrer Musik verdient. Hier treffen sie auf Ringo Starr, und hier werden sie zu jenen Fab Four, die wenig später als The Beatles die Welt erobern.

Perfekte Illusion: Die Fab Four sind zurück

Auf der Bühne stehen vier Musiker der Band Twist & Shout aus Las Vegas, die nicht nur aussehen wie die Originale, sie bewegen sich auch so. Die Illusion ist perfekt, denn auch die Stimmen und der Sound der Musik sind verblüffend ähnlich. In deutscher Sprache wird die einmalige Erfolgsgeschichte erzählt, von den Anfängen im „Star-Club“ und dem „Kaiserkeller“ auf dem Kiez über Stationen der internationalen Karriere inklusive Hype und Hysterie der Fans bis hin zur überraschenden Trennung im Jahr 1970.

Ausschnitte aus alten Videos machen die Zeitreise möglich. Und die Beatles beinahe wieder lebendig, wenn ihre Hits noch einmal live erklingen, wie sie die Welt (von den legendären Alben) kennt: Dazu gehören „Love Me Do“, „A Hard Day’s Night“ und „Help!“ genauso wie „Yesterday“, „Hey Jude“ und „Let It Be“! Natürlich darf auch der titelgebende Song „All You Need Is Love“ nicht fehlen. Die sensationelle Hommage an die Beatles endet mit einer Erinnerung an das letzte Live-Konzert, das legendäre Rooftop Concert auf dem Dach eines Londoner Geschäftshauses. John Lennon beendete es damals mit dem Satz: „Ich hoffe, wir haben das Vorspielen bestanden!“

St. Pauli-Theater: 11.6.-27.7., Di-Fr 19.30 Uhr, Sa 15 und 20 Uhr, So 15 Uhr, 39,50-79,50 Euro, Tel. 47110666, st-pauli-theater.de

