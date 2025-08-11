Ausstellung: Schönes in sommerlichem Rahmen

Eine schöne Beschäftigung im Sommer ist der Besuch einer Ausstellung. Bei Regen sowieso, bei Hitze ist es in Museen und Galerien angenehm kühl. Im Sommer sind Gruppenausstellungen angesagt. So auch in der überaus interessanten Drewes-Galerie, die seit 2008 zeitgenössische Kunst mit dem Schwerpunkt Malerei zeigt; ehemals im Kontorhausviertel, seit einiger Zeit in Rothenburgsort, in großen hellen Räumen.

Die Galerie, deren Hamburger Standort in einer ehemaligen Wollfabrik neuerdings von Kristian Zrno geführt wird, während sich Gründerin Evelyn Drewes um die Berliner Filiale kümmert, zeigt „All In #2“, eine Gruppenausstellung mit 17 Positionen.

„All in #2“ Ausstellung in der Drewes-Galerie

Auch Kunst von Achim Riethmann ist zu sehen.

Zu sehen gibt es Kunst von Çigdem Aky, Christian August, Arno Beck, Bram Braam, Jacopo Dal Bello, Hirofumi Fujiwara, Judith Kaminski, Steffen Kern, Despoina Pagiota, Anna Stüdeli und anderen – Zeitgenössisches, großartige Arbeiten.

Çigdem Akys Acrylwerke etwa versprühen, um im sommerlichen Bild zu bleiben, den Charme von Eiswürfeln, die in einem Glas Rosé klackern und knistern. Und auch bei Jacopo Dal Bellos Leinwandarbeiten geht es oftmals leicht beschwingt und sommerlich zu. Etwas Besonderes sind die Reliefs von Wolfgang Flad oder die leuchtenden, typografischen Werke von Lukas Glinkowski. Beeindruckend auch die Skulpturen und Porträts von Hirofumi Fujiwara, die floralen Motive von Judith Kaminski, die zarten urbanen Skizzen von Sophie Ullrich oder die Stillleben von Robert Vellekoop.

Also, auf zum Brandshofer Deich! Vielleicht gibt es auch ein Glas Rosé auf Eis, klackernd und knisternd.

Drewes-Galerie: bis 23.8., Di-Mi 12-18 Uhr und nach Vereinbarung, Brandshofer Deich 52, Tel. 0151 24169467, evelyndrewes.de

