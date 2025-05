Ausstellung: Oh, wie schön ist … Harburg!

„Harburg in neuen Ansichten“, das ist der Titel dieser sehr sehenswerten Ausstellung des Stadtmuseums Harburg. Künstler Ralf Schwinge ist ein Hamburg-Chronist. Der junge Maler, der die Stadt und vor allem den Hamburger Süden in seinen detailreichen, farbenfrohen Bildern malt, wird in der Schau seinen Vorgängern gegenübergestellt: Harburger Künstlern wie Otto Ewerien (1900-1965), Wolfgang Götze (1906-1988) und Carl Ihrke (1921-1983).

Schwinge selbst kommt aus einer Künstlerfamilie: Sein Urgroßonkel war der Landschafts- und Marinemaler Friedrich Schwinge. Doch anders als dieser konzentriert sich der junge Künstler nun ganz auf den urbanen Raum. Es ist die Architektur der Stadt, die den Maler und Illustrator fasziniert, und auch die Menschen, die hier leben.

Ralf Schwinge malt den Süden der Stadt

Sein zeitgenössischer Realismus zeigt Hamburg in hellen Farben als ein freundliches Wesen, als einen Ort eines schönen, belebten Miteinanders. Viel Atmosphäre steckt in diesen Bildern – was sie in die lange Tradition impressionistischer Malerei einreiht. Atmosphärische Lichtstimmungen beleben die Werke, die Geschichte und Architektur der Orte spiegeln.

Der Künstler bei seiner Arbeit an der Staffelei im Harburger Binnenhafen. Judith Madu Der Künstler bei seiner Arbeit an der Staffelei im Harburger Binnenhafen.

Schon mit 16 Jahren trat Ralf Schwinge als Künstler in die Öffentlichkeit und verkaufte seine Bilder in Souvenirläden in der Lüneburger Heide. Seitdem ist einiges passiert: Bald folgten Aufträge der Stadt, später arbeitete er als Titelbildzeichner des „Harburger Blatts“, stellte in „Nissis Kunstkantine“ in der HafenCity aus – und nun ist seine Kunst im Stadtmuseum Harburg zu sehen, das ihn 2022 zum „offiziellen Stadtmaler und Chronisten“ ernannte.

Was wirklich fasziniert an diesen Bildern, das ist die Detailverliebtheit. Rund 150 Arbeiten zeigt Ralf Schwinge in der Schau – Kunstwerke, die zum Teil direkt vor Ort unter freiem Himmel entstehen. Eine Ausstellung also für alle Hamburger:innen und Harburger:innen, die sich darüber freuen werden, Orte wiederzuentdecken – oder eher abgelegene Winkel ihrer Stadt ganz neu kennenzulernen.

Stadtmuseum Harburg: Bis 7.9., Di-So 10-17 Uhr, Museumsplatz 2, 8 Euro; Künstlergespräche mit Ralf Schwinge: 29.6., 27.7., 31.8., 7.9., je 11-15 Uhr, amh.de

