Ausstellung: „Malrausch“ im Hamburger Süden

Wenn Kunst alles schön machen würde, was wäre das schön! Der Kunst- und Kulturverein „Alles wird schön e.V.“ trägt diese Idee im Namen, tut schon seit 32 Jahren in Heimfeld alles dafür und macht künstlerische Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Nun zeigt die Ausstellung „SeitenWeise – Malrausch“ bis zum 6. September zehn Künstlerinnen aus Hamburg – mit Werken zu den Themen Natur, Leben, Erinnerung und Geschichte.

Die Gruppe „Malrausch“ arbeitet unter der Leitung der Künstlerin Andrea Rausch, die regelmäßig Kunstworkshops anbietet. Eröffnung war am Sonntag, 24. August. Der Kulturverein, der sich als kreatives Experimentierfeld versteht, hat schöne Ausstellungsräume – ein Besuch im Hamburger Süden lohnt sich!

Bis zum 6. September ist die Ausstellung „SeitenWeise – Malrausch" zu sehen.

Bis zum 6. September ist die Ausstellung „SeitenWeise – Malrausch" zu sehen.

Alles wird schön: bis 6.9., Di-Fr 14-18 Uhr, Sa/So 14-17 Uhr, Friedrich-Naumann-Straße 27, Tel. (040) 766 60 49

