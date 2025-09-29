Aufs Heiterste gemeckert: Wolfgang Trepper im Schmidt Theater

Wäre schlechte Laune eine Kunstform, würde Wolfgang Trepper aus dem Pantheon auf uns niederblicken. Der Grantler, Miesepeter, Muffel, Knurrhahn, Querulant vom Dienst lässt im Schmidt Theater den Rauch durch die Ohren ab, dass es eine wahre Freude ist!

Denn diese unsere Welt präsentiert sich manchmal (immer?) so verrückt und verschroben, als hätte ein verwirrtes Zauberwesen beim Griff zum Feenstaub zur falschen Dose gegriffen und unsere Hirne gequirlt. Da ist Trepper zur richtigen Zeit am richtigen Ort und haut dazwischen. Ob Einkaufserlebnisse, politische Tiefflüge oder Schlagersongs: Trepper dekonstruiert unsere Wirklichkeit aufs Heiterste.

Schmidt Theater: 28.9. (14.30 und 19 Uhr), 29.9. (19.30 Uhr), 29,40-58 Euro, tivoli.de

