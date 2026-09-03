Lust auf einen Rundgang durch die Hamburger Kunstszene? Bei der „Hamburg Art Week“ können Interessierte durch Galerien schlendern und Kunst entdecken.

Beim „Kunstspaziergang 6“ durch die City ist die Galerie „MEGA Contemporary“ eines von vier Zielen. Dort stellt ab 4. September Zhou Huang ihre Werke aus. Mega

Hamburgs Galerien bei einem geführten Spaziergang entdecken und dabei vieles über die Kunstszene in der Stadt erfahren – eine perfekte Kombination. Die „Walk & Talk“-Rundgänge sind aber nur ein Teil der ersten „Hamburg Art Week“, die an diesem Donnerstag startet. Unter dem Titel „Crossing Currents“ verwandelt der gemeinsame Auftritt der zeitgenössischen Kunstszene die Stadt in ein Festival der Kunst.

18 Museen und Kunstinstitutionen, mehr als 40 Galerien, 42 Off-Spaces und unabhängige Initiativen, mehrere Kunstsammlungen sowie der Landesverband der Galerien sind bei dieser großen Premiere dabei. Die Idee: nicht nur den Hamburgern und Hamburgerinnen zu zeigen, wie viel Kunst in der Stadt steckt, sondern auch den Kontakt zwischen Hamburg und der internationalen Kunstwelt zu stärken.

Bisher fehlte ein Format, das die Akteure der zeitgenössischen bildenden Kunst zusammenbringt

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„Ein gemeinsames Format, das die Akteure und Akteurinnen der zeitgenössischen bildenden Kunst zusammenbringt, hat bisher in Hamburg gefehlt“, sagt Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Von Donnerstag bis Sonntag verbinden sechs kuratierte Kunst-Routen („Currents“) Ausstellungsorte miteinander. Entlang der temporären Kunstwege bringt das Performance-Programm „Pulse“ bildende Kunst in Wechselbeziehung mit Musik, Klanginstallationen, Tanz, Gesang oder gesprochenem Wort.

Wer diese erste „Hamburg Art Week“ miterleben möchte, kann zum Beispiel am Freitag und am Samstag (4./5. September) auf einem der insgesamt 24 geführten, etwa zweistündigen Spaziergänge Galerien in Ottensen, Eppendorf, der City oder Rotherbaum entdecken. Die Teilnahme ist kostenfrei.

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Am Sonntag (6.9.) lädt der Landesverband Hamburger Galerien außerdem um 12 Uhr zu einem Talk zum Thema „Wozu braucht man noch Galerien?“ in die Galerie Commeter (Bergstraße 11, Altstadt) ein. (AGF)

„Hamburg Art Week“: 3.-6.9., diverse Orte und Zeiten, Gratis-Tickets für Spaziergänge und Diskussion sowie Infos unter www.galerien-in-hamburg.de

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