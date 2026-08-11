Mit leichtem Gepäck reist die Komödie Winterhuder Fährhaus durch den Sommer. Die Krimi-Farce „Bis dass der Tod“ von Theaterautor und Kabarettist Stefan Vögel hat alles im Koffer, was das Publikum von rasantem Boulevardtheater erwartet: schwarzen Humor, pointierten Dialogwitz, überraschende Wendungen und Figuren, die sich aus Liebesfrust, Geldgier und Egoismus immer tiefer ins Chaos manövrieren.

Denn nicht jedes Ende ist zugleich ein neuer Anfang. Manchmal ist es – wie in diesem Fall – nur der Auftakt zu einem weiteren „Drama“. Auslöser ist der Entschluss der erfolgreichen Unternehmerin Helena (Jacqueline Macaulay), sich von ihrem Mann Gregor zu trennen. Einst war er ihre große Liebe, heute ist sie von ihrem Gatten (witzig: Bürger Lars Dietrich als Golf spielender Nichtstuer) nur noch enttäuscht. Eine Trennung jedoch hätte ihren Preis: Gregor stünden satte elf Millionen zu. Die Aussicht, das Vermögen teilen zu müssen, gefällt weder ihr noch ihm. So bleibt beiden scheinbar nur ein Ausweg aus der Ehefalle: der Tod des Partners.

„Bis dass der Tod“: Theaterstück mit überasschenden Wendungen

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Gregor (Bürger Lars Dietrich, r.) und sein „Freund“ Pascal Bo Lahola

Auch Anwalt Pascal wittert seine Chance. Als Hausfreund des Ehepaars, Helenas Geliebter und Gregors Vertrauter spielt TV-Star Hans-Werner Meyer sein doppeltes Spiel stets mit dem Blick aufs große Geld. Für zusätzliches Chaos sorgen Helenas schrill-überdrehte Cousine Yvette (Katharina Abt) und Arno. Ein Glanzpunkt des Abends: Ulrich Bähnk. Er spielt den begriffsstutzigen Einbrecher, der wider Willen zum Auftragskiller wird, mit viel komödiantischem Gespür und entwaffnender Unbeholfenheit.

Auch wenn Sebastian Goders Inszenierung auf leise Zwischentöne weitgehend verzichtet, sorgen die turbulenten Verwicklungen und Figuren, die an ihren eigenen Schwächen scheitern, für beste Unterhaltung und Riesenbegeisterung beim Premierenpublikum.

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Komödie Winterhuder Fährhaus: bis 6.9., diverse Zeiten, Karten 33-46 Euro, Tel. 48 06 80 80, komoedie-hamburg.de

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