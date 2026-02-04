Armut macht krank: Ein sehr persönliches Theaterstück an Hamburger Theater

„Keine Aufstiegsgeschichte“ nennt Olivier David seinen Erstling. In dem 2022 erschienenen Buch beschreibt er seinen Werdegang als Kind einer überforderten, alleinerziehenden Mutter und eines Vaters, der dealt. Am eigenen Leib erfuhr er, wie und „Warum Armut psychisch krank macht“, so der Untertitel.

Davon erzählt nun auch das gleichnamige Theaterstück, das der Autor gemeinsam mit Regisseur Marco Damghani und einem fünfköpfigen Ensemble am Ernst-Deutsch-Theater entwickelte. Sehr persönlich und gleichzeitig so allgemein, dass sich viele Gleichaltrige wiedererkennen, beschreibt er seine Erfahrungen.

„Keine Aufstiegsgeschichte“ am Ernst-Deutsch-Theater

1988 in Altona geboren, sah es zunächst so aus, als ob Olivier eine kriminelle Karriere nach väterlichem Vorbild einschlagen würde. Doch nach verschiedensten Jobs und einer Schauspielausbildung spielte er Theater für Kinder. Ein Volontariat bei der MOPO ermöglichte ihm den Einstieg in den Journalismus.

Doch jenseits dieser Fakten gehören ein gescheiterter Schulabschluss, Depressionen, Therapien und Drogen in seine Biografie, ebenso wie die Erfahrung, nicht dazuzugehören. Olivier Davids Anliegen ist es zu zeigen, wie das Aufwachsen in Armut sein Leben vergiftet hat, wie seine soziale Herkunft zur psychischen Erkrankung führte und welche weitreichenden Konsequenzen eine solche Kindheit für den weiteren Lebensverlauf hatte.

Inszenierung nimmt Erkenntnisse aus der Wissenschaft auf

Von Kinderarmut in Deutschland zu wissen, ist eine Sache; Davids Erfahrungen zu teilen, eine andere, viel direktere. Der Offenheit des Autors fühlt sich Marco Damghani verpflichtet, seine Inszenierung nimmt Erkenntnisse aus der Wissenschaft auf, nutzt aber ebenso journalistische Berichterstattung sowie dramatische Elemente.

Heute schreibt Olivier David erfolgreich Kolumnen, hält Vorträge, gibt Workshops und hat als Schriftsteller längst sein zweites Buch veröffentlicht. Eine Erfolgsgeschichte!

Ernst-Deutsch-Theater: 5.2.-23.4. (außer Mo), 19.30 Uhr, So 19 Uhr, Friedrich-Schütter-Platz 1, Karten 24-44 Euro, Tel. 22 70 14 20

