„Anthropology“ im English Theatre: Echte Menschen oder von KI generierte Wesen?

Künstliche Intelligenz – Fluch oder Segen? Mit dieser Frage befasst sich das English Theatre in „Anthropology“. Das Drama schildert am Beispiel der jungen Softwareentwicklerin Merril (Carolyn Maitland) den Einfluss, den der Einsatz von KI auf unser Zusammenleben ausüben könnte.

Schmerzlich vermisst Merril ihre vor einem Jahr spurlos verschwundene jüngere Schwester. Was um Himmels willen kann Angie (Emma Langmaid) zugestoßen sein? Anwesend ist die Abwesende dennoch – denn die Softwareexpertin kreiert aus allen digitalen Daten, die Angie hinterlassen hat, ein KI-Modell, das erst nur mit ihrer Stimme spricht, später dann auf dem Bildschirm erscheint und der echten Angie fast aufs Haar gleicht.

Großartig – und extrem beunruhigend

Gebannt verfolgt das Publikum die fast unwirklich anmutende Beziehung zwischen den Schwestern – und wird hineingezogen in einen familiären Krimi, in dem die digitale Angie schließlich anbietet, sich quasi auf die Suche nach sich selbst zu machen. Denn das KI-Geschöpf hat aus den langen Dialogen erschreckend schnell gelernt: Gewissheit über das Schicksal von Angie zu erlangen, ist Merrils Herzensbedürfnis. Und das KI-Geschöpf tut alles, um ihr diesen Wunsch zu erfüllen. Allerdings auf immer eigenständigere Weise. Weil es, um im Vermisstenfall weiterzukommen, mehr Daten braucht, als Merril ihr zur Verfügung stellen kann, arrangiert die KI per SMS in Merrils Namen einige Treffen ​…

Echte Menschen oder von KI generierte Wesen – wer wird sich am Ende durchsetzen? Die packende Inszenierung von Regisseur Paul Glaser vermittelt eine Ahnung von dem, was auf uns zukommt. Zur überraschenden Wendung, die das Stück am Ende nimmt, nur so viel: Es macht eindringlich klar, dass wir in einer Zwickmühle stecken. Ein von bestechend guten Schauspielerinnen getragener Theaterabend. Beunruhigend. Großartig.

English Theatre: bis 5.7., div. Termine, Tickets 29-42 Euro

