Alte Songs, neuer Sound: Maarten Devoldere und Julien Libeer mit besonderem Musik-Projekt

„Nackt bis auf die Knochen“ fühlt er sich beim Verzicht auf die übliche musikalische Begleitung. Genau so zeigt sich der belgische Sänger Warhaus nun vor Publikum: Allein vom Klavierspiel seines Freundes lässt er sich begleiten: „Warhaus feat. Julien Libeer“ schlägt neue Töne an.

Warhaus – der eigentlich Maarten Devoldere heißt – und Julien Libeer sind gemeinsam zur Schule gegangen. Danach trennten sich ihre Wege: Libeer machte als klassischer Konzertpianist Karriere, Devoldere wurde als Frontmann der Indie-Rock-Band „Balthazar“ bekannt, bevor er als Warhaus seine Sololaufbahn startete. Aus den Augen verloren sich die beiden nie. Und nun, zehn Jahre und vier Warhaus-Alben später, finden sie auf der Bühne wieder zusammen, in einem musikalischen Zwiegespräch aus Gesang und Pianoklängen (und ja, vielleicht greift der Singer-Songwriter Warhaus hin und wieder zur Gitarre).

„Warhaus feat. Julien Libeer“: Nur als reines Live-Projekt zu erleben

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Devolderes üppig klingende und mitunter an Filmmusik erinnernde Songs werden radikal reduziert, Libeers virtuoses Klavierspiel ersetzt die Synthesizer-Arrangements der ausgewählten Tracks. Am Dialog der ehemaligen „High School Buddies“ bemerkt man das über viele Jahre gewachsene gegenseitige Vertrauen und ihre emotionale Nähe. Das durchkreuzen sie bewusst, wenn sie sich auf der Bühne konsequent siezen – eine inzwischen berüchtigte Marotte der zwei, die sie für witzige Ansagen vor dem Publikum nutzen.

Das ändert nichts an der intimen Atmosphäre zwischen den beiden 38-jährigen Musikern. Diese Version ihres Kammerpop-Konzerts ist übrigens nur als reines Live-Projekt zu erleben und (bisher) weder als Stream noch auf Tonträgern verfügbar. Ihr Duett lebt vom Kontrast: Hier die rauchige Stimme Maarten Devolderes in seinen düsteren Songs, dort das differenzierte, ausdrucksstarke Spiel des Pianisten Julien Libeer. Eine besondere Verbindung.

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Laeiszhalle, Kleiner Saal: 16.6., 20 Uhr, Karten 49,35-68,90 Euro, Tel. 357 666 66

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