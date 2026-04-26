Gesprächsreihe: Als Zukunft noch Zukunft war

Jede Generation hat ihre (Um-)Brüche. Und jede Generation hat es auf ihre eigene Art schwer. Zwei ähnliche Bücher beschäftigen sich mit den „X-ern“ beziehungsweise den Millennials – und beide legen den Finger in die Wunde der mittlerweile 35- bis 55-Jährigen: Am 11. September 2001 wurde alles anders.

Davor nämlich, so beschreibt es der Literaturwissenschaftler Dirk von Petersdorff (Foto) in „Wir Kinder der Leichtigkeit“, schien das Leben seit den Siebzigern jungen Menschen immer mehr Möglichkeiten zu bieten, sich selbst in Freiheit und Glück zu verwirklichen. Und Niclas Seydack widmet „Geile Zeit – Autobiographie einer Generation“ der Kohorte, die noch als Jugendliche mit den Terrorangriffen konfrontiert wurden.

Gesprächs-Reihe „Zuversicht“ im Körber-Forum

Im Körber-Forum sprechen die beiden Autoren in der Reihe „Zuversicht“ darüber, welche kulturellen, politischen und existenziellen Veränderungen sich aus dem Verlust des Glaubens an den ewigen Fortschritt zum Guten ergeben haben. Die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen, aber aus der Vergangenheit können wir trotzdem etwas lernen.

Körber-Forum: 27.4., 19 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung über koerber-stiftung.de

Der Plan7 vom 24. April 2026 MOPO Der Plan7 vom 24. April 2026

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.