Aberwitzige Chaos-Komödie im kleinen Hoftheater

War das die letzte Premiere? Mitte Mai gehen für das Kleine Hoftheater die Lichter aus. Doch bis zur Derniere wird in den Räumen der Martinskirche noch lustvoll Theater gemacht. Ein Knüller: Die wort- und aberwitzige Chaos-Komödie „Fisch sucht Fahrrad“ (von Peter Quilter) reißt das Publikum hochvergnüglich hinein ins Abenteuer der Partnersuche in reifem Alter.

Natürlich ist die Stimmung hinter den Kulissen der turbulenten Aufführung (Regie: Petra Behrsing) getrübt. „Wir sind alle traurig, dass uns mit dem Aus eine weitere Auftrittsmöglichkeit genommen wird“, sagt Christine Wilhelmi. Die Schauspielerin, der beliebten und erfolgreichen Bühne seit Langem verbunden, begeistert zusammen mit Frank Logemann in den Rollen der humorvoll-abgeklärten Julia und ihres sympathischen Ex-Mannes Thomas. Dem Affen Zucker geben dürfen Susi Banzhaf und Jörg Nadeschdin. Als herrlich abgedrehte Dating-Partner wie dem hormongesteuerten Macho und der „Sexpertin“.

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Die Theatergründerinnen und -leiterinnen Petra Behrsing und Claudia Isbarn sind weiterhin aktiv auf der Suche nach einer neuen Theaterbühne. Ihre Hoffnung: Nach der Kündigung des Vermieters­ – die Kirchengemeinde meldete 2025 nach mehr als 20 Jahren überraschend Eigenbedarf an – doch noch geeignete Räume zu finden, möglichst bevor der letzte Vorhang fällt. Denn Hamburg ohne Hoftheater? Unvorstellbar!

Das kleine Hoftheater: bis 10.5., diverse Termine und Zeiten, Restkarten: 30 Euro, Tel. 68 15 72, hoftheater.de

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