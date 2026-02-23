ABBA-Show in Hamburg: Mitfeiern und tanzen erwünscht!

Mitte Januar gab es einen neuen Glanzpunkt in der endlosen Erfolgsgeschichte der schwedischen Popgruppe ABBA zu vermelden: Die Greatest-Hits-Platte „ABBA Gold“, ihr kommerziell erfolgreichstes Werk mit mehr als 30 Millionen verkauften Exemplaren, eroberte 34 Jahre nach Erstveröffentlichung die Spitze der US-Billboard-Albumcharts. Dank der Kultserie „Stranger Things“ bei Netflix und des dort eingespielten Songs „Fernando“ haben es Benny, Björn, Agnetha und Anni-Frid jüngst also erneut auf die Pole Position geschafft.

Da passt es doch gut, dass die Tribute-Show mit demselben Namen derzeit durch Europa tourt. Mit „ABBA Gold – The Concert Show“ gibt es die größten Hits der vier Pop-Ikonen live zu hören: von „Gimme! Gimme! Gimme!“ bis „Mamma Mia!“ ist alles dabei. Keine Avatare, keine KI, ganz reale Menschen, die klingen wie die Originale und auch dank ihrer nachgebildeten Kostüme ein bisschen so aussehen, stehen dafür auf der Bühne.

Musikalische und choreografische Überraschungen

Die Hommage steht unter dem Motto „Surprise Tour“: Während des Konzerts überraschen musikalische und choreografische Details, heißt es seitens des Veranstalters. Erinnerungen sollen geweckt und hochemotionale ABBA-Live-Momente beim Zuschauer wieder aufkommen.

Und natürlich ist Mitfeiern und Tanzen ausdrücklich erwünscht! Aus gutem Grund heißt es in ABBAs berühmtestem Song „Dancing Queen“: „You can dance, you can jive, having the time of your life …“

Laeiszhalle: 23.2., 20 Uhr, Karten für 55-71 Euro, Tel. 35 76 66 66

