Anfang September geht das Event „Play The Piano“ auf Straßen und Plätzen im Süden in die zweite Runde. Die zweite gute Nachricht: Der Kulturpalast öffnet wieder

Alle dürfen sich bei „Play The Piano“ (1.-28.9) ans Klavier setzen – aber niemand muss. LENTHE-MEDIEN

Ohne Breitensport keine Olympiamedaillen. Das Gleiche gilt für die Kultur: Wir müssen die Wurzeln hegen, pflegen und ermutigen, damit die Talente in alle Richtungen sprießen. Insofern ist Harburg diese Woche ein beispielhafter Ort für eine ertragreiche Zukunft.

Zum einen findet nach der erfolgreichen Premiere 2025 in den Straßen und auf den Plätzen im Süden wieder das Projekt „Play The Piano“ statt (1.-28.9.) – ein echtes Happening!

Die zehn Klaviere wurden von Street-Artists gestaltet und stehen in der Hamburger City und im Binnenhafen. LENTHE-MEDIEN

Zehn bunt angemalte und damit nicht zu übersehende Klaviere laden an neuralgischen Punkten im Stadtteil Passant:innen und Neugierige ein, in die Tasten zu hauen oder – je nach Neigung und Vorbildung – sie filigran und in geordneter Reihenfolge zu drücken. Spielen, hören, staunen, gemeinsam erleben: Das ist der Stoff, aus dem Kunst und Kultur gewoben ist.

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Nach vier Jahren Bau- und Renovierungszeit öffnet der Kulturpalast

Da passt es gut, dass der Kulturpalast wieder eröffnet, nach vier langen Jahren Bau- und Renovierungszeit. Nun bittet das Bürgerhaus zum großen Eröffnungswochenende. Freitagnachmittag (16 Uhr) steigt der offizielle Teil mit Reden des Finanzsenators und des Bezirksamtsleiters, dann geht die Party richtig los: mit Gospel, Rock und Soul von Bands aus der Nachbarschaft.

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Das Chorprojekt Gospel Train sorgt am 4.9. für Stimmung (18 Uhr, Eintritt frei) Gospel Train ABBA Swede Sensation treten am 5.9. auf (12 Uhr, 15 Euro). SWEDE Sensation

Am Samstag ist dann Tag der offenen Tür, und das ist eine Art verschärfte Spielart des späteren business as usual: Schließlich möchte und wird der Kulturpalast eine niedrigschwellige Attraktion für alle Menschen aus dem Stadtteil sein – und mindestens im Geiste immer geöffnet.

Am Abend lassen „ABBA Swede Sensation“ (20 Uhr) altbekannte Melodien ertönen und die Refrains lauthals mitschmettern. Die Kernkompetenz des Hauses kommt dann am Sonntag zu ihrem Recht: Das Konzert von „Radau!“ (15 Uhr) bringt die jüngsten Harburger:innen zum Toben und vermittelt ihnen, dass sie hier immer willkommen sind, Wurzeln schlagen und sprießen dürfen: Es lebe die Kultur! (ANS)

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„Play The Piano“: 1.-28.9., Harburger City und Binnenhafen; Kulturpalast Harburg: 4.-6.9., Rieckhoffstr. 12

Der neue Plan 7 erscheint als Teil der WochenMOPO am 28. August 2026. MOPO

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