Ab in den Garten: Am Sonntag schnell raus ins Grüne

Am Wochenende in den Garten! Wer keinen eigenen hat, kann am Sonntag einen sehr bunten im Süden der Stadt besuchen: Zehn Künstlerinnen und Künstler laden zu „Kunst im Garten“ nach Kirchdorf. Mitten im Grünen überraschen Skulpturen, Gemälde, Schmuck, Zeichnungen, Installationen, 3D-Collagen und Fotos.

Letztgenannte zeigen sowohl Porträts von berühmten Stars wie Morgan Freeman als auch solche von gestalteten Blütenmotiven. Das Besondere an dieser Open-Air-Gemeinschaftsausstellung: Niemand will nur die Werke für sich sprechen lassen – alle Aussteller:innen sind anwesend und freuen sich darauf, mit den Gästen ins Gespräch zu kommen. Und die meisten der zeitgenössischen Kunstwerke stehen sogar zum Verkauf.

Bei diesem Ausflug muss man sich endlich mal nicht zwischen Natur und Kultur entscheiden.

Kirchdorf: 20.7., 11-17 Uhr, Siedenfelder Weg 93, Eintritt frei

Die Plan-7-Woche ab dem 18. Juli 2025 MOPO Die Plan-7-Woche ab dem 18. Juli 2025

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.