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Annette Benjamin

Annette Benjamin ist auch bei dem Abend „50 Jahre Punk – ein Mixtape“ als Gast dabei. Foto: Tim Hackemack

  • Neustadt

50 Jahre Punk: Mit der Energie einer lauten Dampfwalze

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Gibt es Punk noch? Klar ist: Punk war ganz viel, nicht nur Musik. Noch einmal, 50 Jahre danach, über Punk, Kunst, Kultur und Rebellion diskutieren kann man jetzt in der Buchhandlung Blattgold, wo „50 Jahre Punk – ein Mixtape“ mit Annette Benjamin und weiteren Gästen gefeiert wird.

Vorgestellt wird die Anthologie „Bored Teenagers“ (Ventil Verlag): ein literarisches „Punk-Mixtape“ zum Jubiläumsjahr, wie Annette Benjamin, Sängerin der legendären Deutschpunk-Band Hans-A-Plast sagt: „Das Buch ist eine Verbeugung vor der enormen kreativen Kraft von Punk, der mit der Energie einer sehr lauten Dampfwalze spießige Traditionen überrollt. Ich liebe die Texte der musikbegeisterten Autor:innen, die erzählen, was sie an Punkhymnen fasziniert.“

Buchhandlung Blattgold: 26.3., 19.30 Uhr, 12 Euro

Der Plan7 vom 20. März 2026 MOPO
Der Plan7 vom 20. März 2026
Der Plan7 vom 20. März 2026

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.

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