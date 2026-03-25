50 Jahre Punk: Mit der Energie einer lauten Dampfwalze

Gibt es Punk noch? Klar ist: Punk war ganz viel, nicht nur Musik. Noch einmal, 50 Jahre danach, über Punk, Kunst, Kultur und Rebellion diskutieren kann man jetzt in der Buchhandlung Blattgold, wo „50 Jahre Punk – ein Mixtape“ mit Annette Benjamin und weiteren Gästen gefeiert wird.

Vorgestellt wird die Anthologie „Bored Teenagers“ (Ventil Verlag): ein literarisches „Punk-Mixtape“ zum Jubiläumsjahr, wie Annette Benjamin, Sängerin der legendären Deutschpunk-Band Hans-A-Plast sagt: „Das Buch ist eine Verbeugung vor der enormen kreativen Kraft von Punk, der mit der Energie einer sehr lauten Dampfwalze spießige Traditionen überrollt. Ich liebe die Texte der musikbegeisterten Autor:innen, die erzählen, was sie an Punkhymnen fasziniert.“

Buchhandlung Blattgold: 26.3., 19.30 Uhr, 12 Euro

Der Plan7 vom 20. März 2026 MOPO Der Plan7 vom 20. März 2026

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