„48h Wilhelmsburg“: Überall auf der Elbinsel ist Musik

Ein Stadtteil, drei Tage Programm und 60 verschiedene Spielorte: Wilhelmsburg ist an einem Wochenende der Nabel von Hamburgs Musikszene. 196 Events lassen stilistisch beim diesjährigen Festival „48h Wilhelmsburg“ kaum Wünsche offen.

2026 sind elektronische und anatolische Klänge zu hören, Rap, Punk, Indie-Sound, Jazz, purer Gesang und Singer-Songwriter mit eigenen Liedern. Das Besondere: Alle, die auftreten, haben einen Bezug zum Stadtteil, leben, arbeiten oder proben dort – ob Solist, Band, Chor, DJ-Kollektiv oder experimentelles Musik-Projekt.

196 Events beim diesjährigen „48h Wilhelmsburg“

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Gezielt suchen sich die Aktiven ungewöhnliche Orte für ihre Auftritte: Da gibt es Wohnzimmerkonzerte, Musik in Hinterhöfen, Parks und Kirchen, aber auch in Cafés, Ateliers, Stadtteilzentren und Sportvereinen. Sogar von Balkonen und Parkdecks schallt es herunter, aus Kleingärten und Waschsalons und aus weiteren für Kultur bekannten Schauplätzen. Lauschen ist überall kostenlos, doch Spenden für die bereitliegenden Hüte sind sehr willkommen.

Rock mit Tigerbeat gibt’s im Elbdeich-Studio (13.6., 16 Uhr). Tigerbeat

Zum 17. Mal bringt das Nachbarschaftsfestival Menschen noch näher zusammen, die durch den Stadtteil ohnehin einen gemeinsamen Nenner haben. Barrierearmut ist den Veranstaltern wichtig, sie wollen offen sein für jedes Genre und alle Generationen, barrierefrei zugänglich sind immerhin 30 der Spielorte.

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Um möglichst viel auf die Ohren bekommen zu können, haben die Organisatoren für ihre Gäste schon mal was vorbereitet: Vorschläge für sinnvolle Genre-Routen, um sich in der Vielfalt der Angebote besser orientieren zu können. Da gibt es eine Blues-und Folk-Route, eine andere Richtung Elektro und Techno sowie eine für Klassik- und World-Music-Fans. Auch für Kinder sind passende Angebote dabei. Das Beste ist natürlich, sich zu Fuß, per Fahrrad oder mit den Öffis zu bewegen – dann kann es ein sehr entspanntes Wochenende werden.

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Wilhelmsburg: 12.-14.6., diverse Orte und Zeiten, 48h.mvde.de

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.