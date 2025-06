„48h Wilhelmsburg“: Die schönste Feier im Süden der Stadt

Tja, liebe Blankeneser und Marienthalerinnen – Pech gehabt! Dieses Festival ist ausschließlich für Menschen aus Wilhelmsburg! Jedenfalls gilt das für alle, die sich auf die Bühnen stellen. Schon zum 16. Mal präsentiert das musikalische Nachbarschaftsfestival „48 h Wilhelmsburg“ ab Freitag an drei Tagen professionelle Künstlerinnen und talentierte Amateure jeden Alters, aller Genres und sämtlicher Stile.

Aber: Mitmachen darf nur, wer auf den Elbinseln lebt, arbeitet oder dort einen Probenraum nutzt. Anders als bei den meisten Festivals wird hier alles nachhaltig und gemeinschaftlich organisiert, um zu zeigen, welches kreative Potenzial im Stadtteil steckt – ohne einen einzigen kommerziellen Gedanken!

Drei Tage, 168 Acts an 56 Orten – und alles gratis

Marf Mabo Groovigen Garagenrock versprechen Blackbird Mantra. Am 14.6., 21 Uhr, spielen sie in den Zinnwerken. Groovigen Garagenrock versprechen Blackbird Mantra. Am 14.6., 21 Uhr, spielen sie in den Zinnwerken.

Caroline Harder Shoegaze und Post-Punk von Grundeis gibt’s am 14.6., 21.15 Uhr, im Elbdeich Studio. Shoegaze und Post-Punk von Grundeis gibt’s am 14.6., 21.15 Uhr, im Elbdeich Studio.

Natalio Ruiz Das Duo Pequén macht lateinamerikanische Folklore – am 14.6., 16 Uhr, im Aomame Restaurant. Das Duo Pequén macht lateinamerikanische Folklore – am 14.6., 16 Uhr, im Aomame Restaurant.

Ness Veneras Fusion-Rock kann man am 14.6., 16 Uhr, in der Warderlüüd Genossenschaft hören. Veneras Fusion-Rock kann man am 14.6., 16 Uhr, in der Warderlüüd Genossenschaft hören.

2025 stehen 168 Acts an 56 Orten auf dem sensationellen Programm. Keiner dieser Orte wird extra fürs Festival gebaut – im Gegenteil: Sämtliche Aktionen finden entweder auf bestehenden Bühnen statt oder an umfunktionierten Orten, dazu zählen Cafés, Vorgärten und Hinterhöfe, Balkone, Geschäfte wie Friseursalons und Buchläden und sogar Wohnzimmer. In diesem Jahr kommen erstmals das Wälderhaus, ein Wasserwerk und der private Garten in der Mannesallee 17 als neue Spielorte dazu. Besucher:innen können schauen, hören und sich bei vielen Angeboten sogar ausprobieren. Die meisten Orte sind barrierefrei oder barrierearm erreichbar.

Rappen lernen geht ebenso wie im Chor singen und Finnischen Tango tanzen. Das umfangreiche Programm für Kinder ist ohnehin zum Mitmachen gedacht. Seit der ersten Festival-Ausgabe dabei ist der Stolpersteinrundgang (So 11-13 Uhr), begleitet von einer kundigen Führung und Klezmer-Musik. Eine Bootstour vom Anleger Reiherstieg kommt einem Kurzurlaub gleich. Und der mobile Nachbarschaftskiosk von Minna und Willi steht symbolisch für das Festival: sich treffen, (besser) kennenlernen und sich gegenseitig unterstützen. Gäste sind natürlich aus allen Stadtteilen Hamburgs willkommen!

Wilhelmsburg/Veddel: 13.-15.6., Fr/So ab 11 Uhr, Sa ab 10 Uhr, Eintritt frei, Spenden sind erbeten, 48h.mvde.de/programm

