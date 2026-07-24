30 Jahre Hafenklang: Jubel! Trubel! Heiterkeit!

30 Jahre Hafenklang! Wahnsinn. Seit drei Jahrzehnten trotzt dieser Club allen Prophezeiungen vom Ende der Clubkultur und bleibt einfach das, was er immer war: ein Ort für Kultur und Überraschungen.

Das Hafenklang hatte nie Angst vor Experimenten – und genau so liest sich auch das Geburtstagsprogramm. Die Welt der Musik, die Welt der Clubs und das Ausgehen überhaupt haben sich verändert, doch dieser Club da an der Elbe gibt als Gegenentwurf immer wieder diesen einen sehr guten Ratschlag: Geh raus! Hör zu! Lass dich überraschen!

Das Hafenklang feiert mehrere Tage lang seinen 30. Geburtstag

Anzeige

Und natürlich weiß dieses Herzstück der Hamburger Musiklandschaft auch richtig zu feiern! Los geht’s an diesem Freitag mit „Rock & Wrestling“, präsentiert von Ringsprecher Don Pedro und Hymnensänger Nik Neandertal. Dazu gibt es Livemusik von King Automatic, dem One Man Modern Orchestra und Savage Rhythm Club. Samstag ist Party – unter anderen mit YungFSK18 (live).

Und so geht es weiter! Am Sonntag (26.7.) etwa ist die Berliner Band Mutter zu Gast. Legende! Am Montag gibt es Musikbingo und „Punkerstammtisch“. Am Donnerstag (30.7.) gastiert unter anderem Felix Kubin da, und am folgenden Wochenende (1./2.8.) gibt es sogar noch ein großes Open-Air-Festival mit Shows von Lynks, Ceschi, Hammerhead, Hanna Noir, Egoexpress, Knarfedelic Rellöm und vielen anderen. Jubel! Trubel! Herzlichen Glückwunsch, Hafenklang!

Anzeige

Hafenklang: 24.7.-2.8., Programm: hafenklang.com

Der Plan7 vom 24. Juli 2026 MOPO

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.