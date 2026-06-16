Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Die Darsteller Raphael Groß (l) als Marty McFly und Jan Kersjes als Doc Brown stehen während einer Fotoprobe zum Musical „Zurück in die Zukunft" auf der Bühne. (Archivbild) picture alliance/dpa | Georg Wendt

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Mittwoch, 17. Juni 2026

Polaris und das Rätsel der Polarnacht

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Planetariumsshow für Kinder ab 8 Jahren über Polarnacht, Sterne und Planeten.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 15 Uhr

Preis: 12 €

Aufkleber basteln

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Kreativangebot für Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Holstenstraße, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 16 Uhr

Preis: kostenlos

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Ausstellung „17. Juni kompakt – Der Volksaufstand in der DDR 1953

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Kompakte Ausstellung zur Geschichte des Volksaufstands in der DDR.

Ort & Uhrzeit: Harburger Rathaus, Rothenbaumchaussee 80b, 20148 Hamburg · 8-16 Uhr

Preis: kostenlos

altonale swingt!

Swingtanz auf der altonale mit Lindy-Hop-Schnupperkurs und Live-Musik von Braun’s Chocolate.

Ort & Uhrzeit: Bühne am Festivalzentrum, Platz der Republik, 22765 Hamburg · 18 Uhr

Preis: kostenlos

Zurück in die Zukunft – Das Musical

Musicalfassung des Filmklassikers im Stage Operettenhaus.

Ort & Uhrzeit: Stage Operettenhaus, Spielbudenpl. 1, 20359 Hamburg · 18.30 Uhr

Preis: ab 60 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

WM 2026: Portugal – DR Kongo

Public Viewing zur Fußball-WM auf dem Lattenplatz.

Ort & Uhrzeit: Knust / Lattenplatz, Neuer Kamp 30, 20357 Altona · 19 Uhr

Preis: kostenlos

Veer Lüüd in’n Nevel – Reif für die Insel

Plattdeutsche schwarze Komödie von Tim Firth im Ohnsorg-Theater.

Ort & Uhrzeit: Ohnsorg-Theater, Heidi-Kabel-Platz 1, 20099 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: ab 33 €

CCN – Ballet de Lorraine: „Turning Burning / The Fugue / a Folia“

Tanzabend zur Eröffnung der Tanztriennale auf Kampnagel.

Ort & Uhrzeit: Kampnagel, Jarrestraße 20, 22303 Hamburg · 20 Uhr

Preis: ab 28 €



