Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Perfekt für einen entspannten Spaziergang im Grünen – Planten un Blomen. (Archivbild) / Patrick Sun

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Montag, 22. Juni 2026

Kinderbauernhof Kirchdorf

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Kinder können auf dem Kinderbauernhof Tiere wie Ziegen, Schafe, Gänse, Hühner, Ponys und Kaninchen aus der Nähe erleben.

Ort & Uhrzeit: Kinderbauernhof Kirchdorf, Stübenhofer Weg 19, 21109 Hamburg · 11 - 18 Uhr

Preis: kostenlos

Zeit für MINT

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Offenes Experimentierangebot für Kinder ab 6 Jahren in der Lernwerkstatt der Zentralbibliothek.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Kinderbibliothek Lernwerkstatt, Hühnerposten 1,

20097 Hamburg · 15.30–16.30 Uhr

Preis: kostenlos

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Freche Möwe – Open Air Stand-up Comedy

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Stand-up-Open-Mic mit acht Comedians im Biergarten des Indra; bei Regen oder Kälte findet die Show indoor statt.

Ort & Uhrzeit: Indra Musikclub, Große Freiheit 64, 22767 Hamburg · 19 Uhr

Preis: 15 - 57 Euro

Lesung zu „Himmel ohne Ende“ mit Julia Engelmann

Julia Engelmann stellt ihr Romandebüt im Thalia Buchhaus vor.

Ort & Uhrzeit: Thalia Buchhaus, Spitalerstraße 8, 20095 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: ab 15 Euro

Symphoniker Hamburg / Gil Shaham / Dai Miyata / Martha Argerich / Sylvain Cambreling

Konzert im Rahmen des Martha Argerich Festivals mit Werken von Schumann und Brahms.

Ort & Uhrzeit: Elbphilharmonie, Platz der Deutschen Einheit 4, 20457 Hamburg · 20 Uhr

Preis: aktuelle Tickets ab 63 Euro

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Mastodon – World Tour 2026

Metal-Konzert der US-Band Mastodon mit Loathe als Support.

Ort & Uhrzeit: Docks, Spielbudenplatz 19, 20359 Hamburg · 20 Uhr

Preis: ab 57 Euro

Wasserlichtkonzerte am Abend

Die farbigen Wasserlichtspiele laufen im Sommer täglich mit Musik im Parksee.

Ort & Uhrzeit: Planten un Blomen, Parksee, St. Petersburger Str., 20355 Hamburg · 22 Uhr

Preis: kostenlos