Ausgehen
Noch nichts vor? Das geht heute in Hamburg
Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Freitag, 19. Juni 2026
Mit Juri durchs Sonnensystem
Planetariumsshow für Kinder ab 5 Jahren über eine Fledermaus auf Reise durchs Sonnensystem.
Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 10 Uhr
Preis: 12 €
Bilderbuchkino: „Hotel Summ Summ – Herzlich willkommen im Insektenhotel!“
Bilderbuchkino nach Anna Lisa Kiesel für Kinder ab 4 Jahren.
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Winterhude, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 16 Uhr
Preis: kostenlos
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Rooftop Flohmarkt Galeria Osterstraße
Flohmarkt auf dem Dach von Galeria Karstadt mit über 200 Ständen voller Second-Hand-Schätzen.
Ort & Uhrzeit: Galeria Karstadt Osterstraße Dach, Osterstraße 119, 20259 Eimsbüttel · 17 - 22 Uhr
Preis: 2 €
Preisverleihung: Kunst im Schaufenster 2026
Die altonale vergibt Kunstpreis und Publikumspreis für den Wettbewerb „Kunst im Schaufenster“.
Ort & Uhrzeit: Altonaer Museum, Museumstraße 23, 22765 Altona · 18 Uhr
Preis: k. A.
Aldous Harding
Konzert der neuseeländischen Singer-Songwriterin mit Vera Ellen als Support.
Ort & Uhrzeit: Große Freiheit 36, 22767 Hamburg · 19 Uhr
Preis: 43 €
Welcome to Miami – Doppeldenk
Ausstellungseröffnung des Leipziger Duos Doppeldenk in der Affenfaust Galerie.
Ort & Uhrzeit: Affenfaust Galerie, Paul-Roosen-Straße 43, 22767 Hamburg · 19 Uhr
Preis: k. A.
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Hamburger Indie Night
Konzertabend mit The Loner in Society, Swamidemy und no decision. im MarX.
Ort & Uhrzeit: Markthalle Hamburg, Klosterwall 11, 20095 Hamburg · 20 Uhr
Preis: 11 €
La Casa del Perreo
Reggaeton- und Latin-Party im Saal des Uebel & Gefährlich.
Ort & Uhrzeit: Uebel & Gefährlich, Saal, Feldstraße 66, 20359 Hamburg · 23.59 Uhr
Preis: k. A.
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