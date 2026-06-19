Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Events in Hamburg: Kultur, Konzerte, Flohmärkte & mehr. (Archivbild) picture alliance / Joko | Joko

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Freitag, 19. Juni 2026

Mit Juri durchs Sonnensystem

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Planetariumsshow für Kinder ab 5 Jahren über eine Fledermaus auf Reise durchs Sonnensystem.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 10 Uhr

Preis: 12 €

Bilderbuchkino: „Hotel Summ Summ – Herzlich willkommen im Insektenhotel!“

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Bilderbuchkino nach Anna Lisa Kiesel für Kinder ab 4 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Winterhude, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 16 Uhr

Preis: kostenlos

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Rooftop Flohmarkt Galeria Osterstraße

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Flohmarkt auf dem Dach von Galeria Karstadt mit über 200 Ständen voller Second-Hand-Schätzen.

Ort & Uhrzeit: Galeria Karstadt Osterstraße Dach, Osterstraße 119, 20259 Eimsbüttel · 17 - 22 Uhr

Preis: 2 €

Preisverleihung: Kunst im Schaufenster 2026

Die altonale vergibt Kunstpreis und Publikumspreis für den Wettbewerb „Kunst im Schaufenster“.

Ort & Uhrzeit: Altonaer Museum, Museumstraße 23, 22765 Altona · 18 Uhr

Preis: k. A.

Aldous Harding

Konzert der neuseeländischen Singer-Songwriterin mit Vera Ellen als Support.

Ort & Uhrzeit: Große Freiheit 36, 22767 Hamburg · 19 Uhr

Preis: 43 €

Welcome to Miami – Doppeldenk

Ausstellungseröffnung des Leipziger Duos Doppeldenk in der Affenfaust Galerie.

Ort & Uhrzeit: Affenfaust Galerie, Paul-Roosen-Straße 43, 22767 Hamburg · 19 Uhr

Preis: k. A.

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Hamburger Indie Night

Konzertabend mit The Loner in Society, Swamidemy und no decision. im MarX.

Ort & Uhrzeit: Markthalle Hamburg, Klosterwall 11, 20095 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 11 €

La Casa del Perreo

Reggaeton- und Latin-Party im Saal des Uebel & Gefährlich.

Ort & Uhrzeit: Uebel & Gefährlich, Saal, Feldstraße 66, 20359 Hamburg · 23.59 Uhr

Preis: k. A.