Seit mehr als 30 Jahren weigern sich Weezer, erwachsen zu werden. Beim Konzert in der Sporthalle feiern die Schöpfer von Hits wie „My Name is Jonas“ und „Buddy Holly“ eine herrlich reuelose Nostalgiereise in die 90er – die Hauptperson erscheint im Pullunder.

Im vergangenen Jahr haben Weezer das 30-jährige Jubiläums ihres Debüts („das blaue Album“) begangen: Die „Super Limited Edition“ enthielt neben vier LPs skurrile Fan-Gimmicks, zum Beispiel einen blauen Wollfaden: „If you want to my destroy my sweater“, weißte Bescheid?

Zum Konzert am Donnerstagabend in der Alsterdorfer Sporthalle (einem von nur zwei Weezer-Gigs in Deutschland) hat sich eine gut gelaunte Ü-40-Crowd eingefunden. Gar nicht so wenige haben ihre Kinder mitgeschleift: Die Kleinsten tragen Gehörschutz, die Pubertierenden fragenden Blick, immer dann, wenn ihre Eltern sich allzu aufgekratzt verhalten, also ständig.