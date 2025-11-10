Vor drei Jahren spielten sie noch in kleineren Clubs, jetzt füllen sie die großen Hallen: Die aus Baltimore stammenden Hardcore-Rocker Turnstile um Sänger Brendan Yates erleben einen kometenhaften Aufstieg – und waren am Sonntag in der Sporthalle Hamburg zu Gast. War die Show nun eine „brutale Kissenschlacht“, wie die „Zeit“ über das aktuelle Album „Never Enough“ schreibt? Oder haben Turnstile es mit ihrer Mischung aus brettharten, schnellen Riffs und samtigen Keyboardklängen übertrieben? Und was hat das Ganze mit Metallica zu tun?

Hardcore gilt als harte, schnelle und aggressive Spielart von Punk – mit Pogo, Stagediving und Crowdsurfing. Es ist eigentlich eine Nischenmusik. In dieser Ecke galt Turnstile bis 2021 als kleine, kaum bedeutende Band. Doch spätestens mit ihrer vorletzten Platte „Glow On“ haben sie sich – und damit auch den Hardcore – ins Scheinwerferlicht katapultiert und sind aktuell vermutlich eine der erfolgreichsten Rockbands überhaupt.