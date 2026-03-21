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Der Sänger Thomas Anders auf seiner "Thomas Anders sings Modern Talking" Tour in der Uber Eats Music Hall in Berlin.

Der Sänger Thomas Anders auf seiner „Thomas Anders sings Modern Talking“ Tour in der Uber Eats Music Hall in Berlin. Foto: picture alliance / Rainer Keuenhof | Rainer Keuenhof

  • St. Pauli

paidThomas Anders im CCH: Totale Euphorie mit KI!

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Unter dem Motto „Thomas Anders sings Modern Talking“ gaben 50 Prozent des benannten Popduos am Freitagabend ein rares Gastspiel im Hamburger CCH. Von Thomas Anders gab es als Ausgleich 200 Prozent Präsenz, denn bei seiner musikalischen Zeitreise durch die 1980er war er dank KI gleich in doppelter Ausführung auf der Bühne zu erleben. Dem Pop- und Schlagersänger gelang überdies das Kunststück, den Namen Dieter Bohlen über zweieinhalb Stunden hinweg gänzlich auszusparen. Nur ein einziges Mal machte er eine Ausnahme...


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