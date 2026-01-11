Ein Mann, seine Gitarre und zwei Konzerte an einem Tag: Thees Uhlmann tritt doppelt in der Elbphilharmonie auf – und glänzt mal wieder als Geschichtenerzähler und Beobachter.

Der Große Saal der Elbphilharmonie, 2100 Leute gehen rein, ist voll bis unters Dach. Anscheinend haben es alle rechtzeitig geschafft: Mehrmals hatten Thees Uhlmann und sein Label Grand Hotel van Cleef über Social Media dazu aufgerufen, sich auf jeden Fall früh genug auf den Weg zu machen. Wetterchaos und so.