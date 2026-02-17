mopo plus logo
The Kooks-Frontmann Luke Pritchard

The Kooks-Frontmann Luke Pritchard auf der Bühne (Archivbild). Foto: picture alliance / Photoshot

  • Winterhude

paidThe Kooks feiern wie im Jahr 2006: Indierock-Ekstase und ein besonderer Moment

Das Publikum aufwärmen – diesen Job hatte The Kooks-Frontmann Luke Pritchard am Montagabend buchstäblich. Während draußen mal wieder der Winter ausgebrochen war, war es nämlich auch drinnen in der Alsterdorfer Sporthalle recht frisch. Gut, dass es so voll war beim Konzert der britischen Indierocker: Körper- und Herzenswärme halfen da auf jeden Fall. Und Pritchard trug seinen Teil bei: mit sexy Strubbelfrisur, halboffenem Satinhemd und kecken Hüftschwüngen tat er einfach so, als wäre noch 2006. Und Indierock der Hype der Stunde.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

