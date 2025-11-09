Sehen Sie, da ist man auf dem Weg zum Konzert von The Fray und fühlt sich plötzlich latent alt. Weil man, während man so über den Spielbudenplatz zum Docks schlendert, mal Kopfrechnen betrieben hat. Wie lange es her ist, dass man einst „How To Save A Life“ auf dem „Grey’s Anatomy“-Soundtrack gehört oder zu „You Found Me“ mitgeschmachtet hat. Das Rechnen wäre allerdings nicht nötig gewesen – schließlich findet die aktuelle Tour der US-Amerikaner quasi als Geburtstagsgeschenk für ihr Debütalbum statt, auf dem sich all diese Songs finden. Und das wird in diesem Jahr 20.

Das Publikum im ausverkauften Docks war damals größtenteils vermutlich noch nicht dabei (oder durfte schon in sehr jungem Alter „Grey’s Anatomy“ gucken). Der Schnitt liegt hier vielleicht bei 30, und die Frauen sind ganz klar in der Überzahl. Nicht sehr verwunderlich: Auf der Bühne geht es nämlich schonungslos gefühlvoll zu.