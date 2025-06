Zugegeben: Als The Corrs um die Jahrtausendwende auch in Deutschland überall zu hören und zu sehen waren, hatte sich der MOPO-Autor (44) ein klein wenig verschossen – in Andrea Corr, die Leadsängerin der vierköpfigen Familien-Pop-Folklore-Band aus Irland. Dabei war es nicht (nur) ihre von einem Magazin damals als „schönstes Gesicht der Welt“ betitelte optische Erscheinung, die ihn verzauberte. Es war vor allem ihre zarte, elfengleiche, aber doch kräftige Stimme, die ihn faszinierte. Nun kam es zum Wiedersehen und -hören im Hamburger Stadtpark. Es wurde wenig überraschend emotional – und ein bisschen enttäuschend.