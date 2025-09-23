mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Mit seiner Europa-Tour „Some Special Shows 4 EU“ kehrt Hip-Hop-Ikone Drake nach acht Jahren zurück nach Hamburg (Archivbild).

Mit seiner Europa-Tour „Some Special Shows 4 EU“ kehrt Hip-Hop-Ikone Drake nach acht Jahren zurück nach Hamburg (Archivbild). Foto: picture alliance / Paul R. Giunta/Invision/AP

  • Bahrenfeld

paidSuperstar Drake verwandelt Barclays Arena in Großraumdisko – dann kippt die Stimmung

kommentar icon
arrow down

Mit seiner Europa-Tour „Some Special Shows 4 EU“ kehrte Hip-Hop-Ikone Drake am Montag nach acht Jahren zurück nach Hamburg. Tausende überwiegend junge Fans erlebten den 38-Jährigen ganz in Weiß auf einem gläsernen 360-Grad-Catwalk – in einer Show zwischen Feuerzeug-Balladen, Flammenspektakel und Moshpits. Von „Over My Dead Body“ über „Passionfruit“ bis „God’s Plan“ verwandelte er die Barclays Arena in eine vibrierende Großraumdisko – doch nach 50 Minuten kippte die Stimmung.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test