Mit seiner Europa-Tour „Some Special Shows 4 EU“ kehrte Hip-Hop-Ikone Drake am Montag nach acht Jahren zurück nach Hamburg. Tausende überwiegend junge Fans erlebten den 38-Jährigen ganz in Weiß auf einem gläsernen 360-Grad-Catwalk – in einer Show zwischen Feuerzeug-Balladen, Flammenspektakel und Moshpits. Von „Over My Dead Body“ über „Passionfruit“ bis „God’s Plan“ verwandelte er die Barclays Arena in eine vibrierende Großraumdisko – doch nach 50 Minuten kippte die Stimmung.





