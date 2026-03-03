Wer dieses Konzert Revue passieren lässt, dem wird noch einmal deutlich, was für ein Superstar da gerade auf der Bühne stand: Quasi jeder Song, den Sean Paul (53) am Montagabend in der Barclays Arena im Volkspark anstimmte, sorgte für lautstarke Begeisterung im Publikum, das er mit schier unermüdlicher Energie und einem minimalistischen, aber nicht minder eindrucksvollen Ensemble in seinen Bann zog. Keine Chance, nicht zu tanzen, bei der Hit-Parade. Seine Superkräfte hat er nicht verloren, auch wenn etwas fehlte, was früher sein Markenzeichen war.





