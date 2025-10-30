Roisin Murphy in der Elphi: Sound wie in der Turnhalle, trotzdem ein Triumph
Schon skurril: 866 Millionen Euro hat es gekostet, das Gebäude um diesen Raum herum, der einer der besten Konzertsäle der Welt sein soll – und da sitzt man nun, und stopft sich Taschentücher in die Ohren, um den Schmerz zu lindern, als wäre man in der ersten Reihe eines räudigen Punkrock-Clubs. Roisin Murphy, die großartige und unerreichte, spielte am Mittwochabend in der ausverkauften Elbphilharmonie – und das war toll, aber klang erstaunlich wenig gut.
Im Publikum: lauter gut angezogene Menschen. Arty People. Hier für die Grande Dame des .. ja, was eigentlich? Elektro-Pop-Funk-House? Roisin Murphy, einst mit der Band Moloko Schöpferin mindestens zweier Songs für die Ewigkeit. Freigeistige Diva, Zylinder-Trägerin, Chamäleon.
Los geht’s mit 30 Minuten Verspätung. Auf der Bühne unter den Weinberg-Tribünen des Großen und hohen Saals sind die Arbeitsplätze der fünf Musiker im Halbkreis angeordnet. Wie Stehpulte sehen die aus und ein bisschen hat das was von Kraftwerk.
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.