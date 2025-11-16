Auf den Konzerttickets von Suzi Quatro steht gleich unter ihrem Namen der Zusatz „The Queen of Rock’n’Roll“. Für ihren Auftritt am Samstagabend im CCH lässt sie sich standesgemäß von einem Ansager auf die Bühne bitten, während ihre Band das Publikum mit Klatschrhythmen schon mal auf den Abend einschwört. „Welcome Suzi Q“, heißt es da unter dem Jubel ihrer Anhänger. Ein Abend wie ein Rock-Feuerwerk!





