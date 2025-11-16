mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
US-Sängerin Suzi Quatro trat am Samstagabend im CCH in Hamburg auf.

US-Sängerin Suzi Quatro trat am Samstagabend im CCH in Hamburg auf. Foto: Fabian Lippke

paidRock-Feuerwerk mit türkisem Bass: Die „Queen of Rock’n Roll“ zu Gast in Hamburg

kommentar icon
arrow down

Auf den Konzerttickets von Suzi Quatro steht gleich unter ihrem Namen der Zusatz „The Queen of Rock’n’Roll“. Für ihren Auftritt am Samstagabend im CCH lässt sie sich standesgemäß von einem Ansager auf die Bühne bitten, während ihre Band das Publikum mit Klatschrhythmen schon mal auf den Abend einschwört. „Welcome Suzi Q“, heißt es da unter dem Jubel ihrer Anhänger. Ein Abend wie ein Rock-Feuerwerk!


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test