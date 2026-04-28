Die kanadische Musikerin Peaches lieferte in der Großen Freiheit alles, wofür sie berüchtigt ist – und noch viel mehr.

Dass jemand so viele verschiedene Songs über Geschlechtsteile schreiben kann! Wenn Sie jetzt glauben, das wäre sarkastisch gemeint: nee, nee. Das ist ernsthafte Bewunderung!

Es ist einfach, in der Musikerin Peaches bloß eine Skandalnudel zu sehen. Das wird aber in keiner Weise dem gerecht, was die Kanadierin auf der Bühne abliefert. Wer das einmal selbst hat, wird von da an bloß Mitleid mit allen empfinden, die sich der „Peaches Experience“, wie die Musikerin es selbst nennt, bisher verweigert haben.