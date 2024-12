Wer mag da kommen, hatten wir uns im Vorfeld gefragt. Was für eine Zielgruppe hat Dywane Thomas jr. alias Mononeon, der Häkelhauben trägt und den Funk auf so unirdische Art gegen den Strich bürstet? Und auf seinem Bass so geschmeidig zwischen irrwitzigen Freejazz-Eskapaden und traditionellen Blues wechselt, dass Hobby-Musikern das Herz in die Hose und der Unterkiefer eine Etage tiefer rutscht?