Mit einem ebenso großartigen wie vielfältigem Künstleraufgebot feiert die Night Of The Proms in diesem Winter ihr 30-jähriges Jubiläum in Deutschland. Dave Stewart von den Eurythmics, Shaggy, Max Giesinger und Starship sind nur einige der Protagonisten, die ihre großen Hits mit ganz großem Orchester darbieten. Heute Abend gibt es das zweite Konzert in der Hamburger Barclays Arena. Wer noch dabei sein will, muss sich beeilen …