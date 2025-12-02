mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Der Sound hallt leise durchs Kirchenschiff: Philipp Poisel in der Kulturkirche Altona.

Der Sound hallt leise durchs Kirchenschiff: Philipp Poisel in der Kulturkirche Altona. Foto: Sebastian Madej

  • Altona

paidPoisel-Konzert in Hamburg: Und plötzlich dreht sich der Sänger vom Mikrofon weg

kommentar icon
arrow down

Philipp Poisel mag es schlicht. Und er mag es akustisch. Beides zusammen funktioniert dann auch ganz gut in der Kulturkirche Altona am Montagabend. Dicht gedrängt sitzen die Menschen auf Kirchenbänken und Stühlen. Der 42-jährige Poisel hat einen Gitarristen dabei, selbst eine Akustikgitarre und ein Keyboard zur Hand, ansonsten aber nichts. Der Sound hallt leise durchs Kirchenschiff. Stimmungslicht auf der Bühne. Eine besondere Atmosphäre – wäre da nicht ein Problem!


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test