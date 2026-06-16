56 Millionen monatliche Spotify-Hörer, 24 Millionen Instagram-Follower und vergangene noch Show-Act bei der Eröffnungsfeier der Fußball-WM im SoFi-Stadium von Los Angeles: Mit Doja Cat gastierte am Montagabend ein echter Megastar in der Barclays-Arena. Zu bestaunen gab es eine Powerfrau, die eindreiviertel Stunden in den Tiger-Modus schaltete, statt Schmusekatze zu sein.

Als das Hallenlicht und tausende Handys in die Höhe gereckt werden, kommt die 30-Jährige aus dem Boden nach oben geschwebt. Amalaratna Zandile Dlamini, so Doja Cats bürgerlicher Name, steigt in die Höhe, am Rücken per Drahtseil befestigt. Das weiße, wallende Kleid fällt immer tiefer, bis sie und der edle Stoff knapp fünf Meter über dem Boden hängen. Pop-Art, wie eine lebendige Installation. „Lipstain“ eröffnet das Konzert, nicht nur ältere Zuschauer freuen sich über kleine Schnipsel aus „La Vie en Rose“ von Edith Piaf im Song.

Dass Doja Cat danach den Anschluss vermasselt? Bringt niemanden zum Fauchen. Schneller Kostümwechsel: Mit blonder Lockenperücke, engem Biene-Maja-artigen Kleid und Augen geschminkt wie bei „König der Löwen“ räkelt sie sich die Treppe hinauf zu ihrer Band, die sich samt schwarzer Glitzerjackets bereits eingefunden hat.

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Doja Cat live in Hamburg: Auch Profis machen Fehler

Doch dann: plötzlich Pause. „Äh, okay, tut einfach so, als wäre nichts passiert!“, ruft die Protagonistin in die Halle, gefolgt von einem breiten Lächeln. Auch Profis machen Fehler, wie beruhigend. Also alles auf Anfang, kurz zurückspulen, nochmal von vorne. „Cards“ und „Kiss Me More“ bringen das Konzert zum Rollen.

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Die Bühne ist mit LED-Kacheln umkleidet und erinnert an eine 70er-Jahre-Disco, das „Studio 54“ lässt grüßen. Die Musiker sind da bereits ein Jahrzehnt weiter, spielen das längst tot geglaubte Hängekeyboard (auch Keytar genannt) oder gniedeln auf der E-Gitarre imposante Soli, während die langen Haare von einer Windmaschine schön aufgewirbelt werden.

Überwältigungs-Pop aus HipHop, Funk und R&B

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Doch zurück zu Doja Cat: Ihr Sound spielt konsequent mit Versatzstücken aus HipHop, Funk und R&B, doch eigentlich ist das Überwältigungs-Pop, der für Arenen wie die Barclays-Arena (oder noch größer) gemacht ist. Das pumpende „Demons“ oder das elektrifizierende „Boss Bitch“ sorgen für hemmungslose Ekstase im Publikum.

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Die Stimmung erreicht immer dann den Höhepunkt, wenn die Kalifornierin in Perfektion twerkt, explizit mit dem Po wackelt (in Großaufnahme auf den Bildschirmen zu sehen) oder ein „Hamburg, you’re pretty“ in die Halle ruft. Es hätte wahrscheinlich niemanden mehr gewundert, wenn sie bei der aufgesexten Stimmung Hamburgs legendäre Travestie-Künstlerin Lilo Wanders zitiert hätte: „Öffnet die Herzen und herzt die Öffnungen!“

Pyroshow wie bei einem Rammstein-Konzert

Doch die Show ist nicht nur buchstäblich heiß: Auf der Bühne wird ein Laufsteg eingerichtet, an dessen Rändern die Flammen züngeln. Kurz darauf gibt es zu „Wet Vagina“ und „One More Time“ auch eine Pyroshow, die einem Rammstein-Konzert alle Ehre machen würde.

Der Schluss wird wieder romantisch, nach dem Sex folgt das romantische Nachspiel. Doja Cat verteilt Rosen an die Fans in den ersten Reihen. Dass Megastar und Band danach für keine Zugabe mehr auf die Bühne kommen? Nimmt der Katze niemand übel.