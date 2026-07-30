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Planten, Shows un Blomen: Das Open-Air „Draußen im Grünen“ startet

Anselm Schröder Anselm Schröder
Band auf Open-Air-Bühne vor großem Publikum im Park bei Dämmerung.
Im Juli und August wird der Musikpavillon in Planten un Blomen zum bunten Open-Air-Ort.
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