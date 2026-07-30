MOPOP Planten, Shows un Blomen: Das Open-Air „Draußen im Grünen“ startet Anselm Schröder Anselm Schröder 30. Juli 2026 - 05:30 Im Juli und August wird der Musikpavillon in Planten un Blomen zum bunten Open-Air-Ort. Elena Kele Rausgehen MOPOP Kommentare öffnen Diskutieren Sie mit! Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert, erklären wir hier. Welche Kommentarregeln gelten, steht in den Community-Richtlinien. Abo auswählen und kommentieren Sie sind bereits M+ Abonnement? Hier anmelden Diskutieren Sie mit! Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert, erklären wir hier. Welche Kommentarregeln gelten, steht in den Community-Richtlinien.
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