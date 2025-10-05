Schließt man beim Auftritt von Meute die Augen, meint man, auf der Bühne stünde ein DJ und bediene die Knöpfe an seinem Pult. Macht man sie auf, sieht man ein Dutzend Männer auf der Bühne – und die Musik ist komplett handgemacht.

Die Band kombiniert Blasinstrumente und Percussion zu einer ungewöhnlichen Mischung aus Techno und Blasmusik. Stark angelehnt an das Original, aber dennoch komplett neu arrangiert. Und vor allem: alles analog, der Sound kommt aus den Lungen. In der Alsterdorfer Sporthalle wird Party gemacht wie in einem Electroclub mitten in der Nacht. Mit ihrer hypnotischen Musik ziehen Meute das Publikum komplett in den Bann.