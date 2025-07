Als Norah Jones am Mittwochabend im Stadtpark die ersten Töne von sich gibt, ist es ein bisschen so, als würde sich ein funkelndes Geschenk öffnen: Das Publikum stößt einen anerkennenden Seufzer aus – so schön warm und besonders klingt das Stimmtimbre der mehrfachen Grammy-Preisträgerin. Doch leider entwickelt sich das Konzert dann in eine ganz andere Richtung…