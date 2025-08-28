Auch miese Presse ist gut fürs Geschäft. In der Casa Nelly Furtado zog der Ticketverkauf auf den letzten Metern noch mal kräftig an, sodass ihr Konzert im Rahmen der „Off Days“-Reihe am Mittwoch so gut wie ausverkauft ist. Und das kam so…



Nellys blanke Oberschenkel, die nach drei Schwangerschaften doch tatsächlich etwas runder sind als zu ihren „I’m Like A Bird“-Zeiten, hatten nach ihren letzten Auftritten für übelste und übergriffige Diskussionen in den sozialen Netzwerken gesorgt. Nellys Reaktion darauf: „Ich fühle mich jetzt so selbstbewusst wie nie zuvor. Ich bin zufrieden mit mir – selbst wenn ich kritisiert werde. Natürlich lese ich die Kommentare – wer tut das nicht? Und wow, die Leute schreiben viel darüber, wie ich aussehe. Ich finde es spannend, dass mein Körper so ein Trigger ist für die Leute.“





