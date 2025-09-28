Mit Überraschungsgast: Hamburger Goldkehlchen kündigen Karriere-Ende an!

Bittersüß – dieses Wort beschreibt den Auftritt des beliebten Männerchors Hamburger Goldkehlchen wohl am besten: Bei ihrem bisher größten Konzert vor 15.000 Menschen in der Barclays Arena kündigten dessen Mitglieder am Samstagabend das Ende ihrer Karriere für 2026 an. Für die Überbringung der Nachricht hatten sie einen besonderen Gast angeheuert.

„Tagesthemen“-Moderator Ingo Zamperoni bezeichnete die Neuigkeit, die er am Samstagabend auf der Bühne der Arena verkündete, als „eine der bedeutsamsten Meldungen“ seines Lebens. Er war von den Goldkehlchen eigens eingeladen worden, um das Ende ihrer Karriere anzukündigen. Im Vorfeld war bereits eine große Nachricht angedeutet worden, die die Goldkehlchen im Rahmen des Konzerts publik machen wollten.

„Tagesthemen“-Moderator Ingo Zamperoni auf der Bühne. MOPO „Tagesthemen“-Moderator Ingo Zamperoni auf der Bühne.

Größtes Konzert der Goldkehlchen mit Spezialgästen

„Die Hamburger Goldkehlchen möchten heute Abend der Welt bekannt geben, dass sie 2026 ihr letztes Konzert spielen werden“, verkündete der Moderator. Auf die enttäuschten Rufe aus dem Publikum, die darauf folgten, antwortete er beschwichtigend: „Ich bin nur der Überbringer der Nachricht!“

Das könnte Sie auch interessieren: Günther Jauch ist „schuld“: Apotheke im Norden schließt nach 186 Jahren

Details wie das Datum oder der Ort des Abschiedskonzerts wurden noch nicht bekannt gegeben. Fest steht nur, dass die Geschichte des Chors nach zehn gemeinsamen Jahren im Jahr 2026 enden wird. Neben Zamperoni waren bei dem Rekordkonzert auch Lou Bega, Menderes Bağcı, Ingo Pohlmann, Vocal Coach und Sängerin Nora Becker sowie die Schauspielerin und Sängerin Bongiwe Malunga vom Musical „König der Löwen“ auf der Bühne.(prei)