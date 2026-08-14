Wird auch dieses Jahr wieder ein starkes Festival mit vielen tollen Acts: „MS Dockville“ in Wilhelmsburg (Archivbild). Foto: Sebastian Madej

Industriekulisse in Wilhelmsburg, ein mit Kunstwerken verziertes Festivalgelände und eine Mischung aus Hip-Hop, Indie und Pop: Das MS Dockville startet heute bei hochsommerlichen Temperaturen in seine nächste Runde.

Als Headliner werden am Abend der Musiker Berq sowie die Band Von Wegen Lisbeth und am Samstag Tom Odell und Wolf Alice erwartet. Auf den Bühnen werden nach Angaben der Veranstalter aber auch viele Newcomer und Geheimtipps stehen.

Mehr als 100 Musiker und Bands auf zehn Bühnen

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An den beiden Tagen spielen insgesamt mehr als 100 Musiker, Bands und DJs auf zehn Bühnen. Dazu gibt es ein kulturelles Rahmenprogramm mit mehr als 120 Angeboten wie Lesungen und Kunstspaziergängen. Beim Schlendern über das Gelände können Gäste zudem Murals, Installationen und mehr als 50 weitere Werke entdecken. Es soll auch versteckte Spots mit Clubfeeling auf dem Festivalgelände geben.

Die Veranstalter der Kopf und Steine GmbH erwarten in diesem Jahr mehr als 50.000 Besucherinnen und Besucher. Das Festival findet zum 19. Mal statt. (dpa/mp)