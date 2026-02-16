Der umstrittene Morrissey spielt endlich wieder in Hamburg. Statt Cancel-Culture erwartet den britischen Songwriter ein ihn huldigendes Publikum, das seine Solo-Hits genauso feiert wie die Songs seiner früheren Band The Smiths. Doch dann kommt es zum Schreckmoment, und die Stimmung droht zu kippen.

Mit schwarzem Tuch ist der hintere Tribünenbereich der Alsterdorfer Sporthalle abgehängt. Eigentlich ein Zeichen dafür, dass es nicht besonders voll werden dürfte an diesem Sonntagabend bei Morrissey. Gründe zur Erklärung hätten nahegelegen: Einige Äußerungen von Steven Patrick Morrissey waren selbst für hartgesottene Fans des britischen Songwriter-Genies zu rechts.