mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Morrissey Sporthalle Hamburg Konzert

Morrissey bei seinem Auftritt in der Sporthalle in Hamburg. Foto: Sebastian Madej

  • Winterhude

paidHamburg feiert umstrittenen Morrissey – dann kommt es zum Schreckmoment

kommentar icon
arrow down

Der umstrittene Morrissey spielt endlich wieder in Hamburg. Statt Cancel-Culture erwartet den britischen Songwriter ein ihn huldigendes Publikum, das seine Solo-Hits genauso feiert wie die Songs seiner früheren Band The Smiths. Doch dann kommt es zum Schreckmoment, und die Stimmung droht zu kippen.

Mit schwarzem Tuch ist der hintere Tribünenbereich der Alsterdorfer Sporthalle abgehängt. Eigentlich ein Zeichen dafür, dass es nicht besonders voll werden dürfte an diesem Sonntagabend bei Morrissey. Gründe zur Erklärung hätten nahegelegen: Einige Äußerungen von Steven Patrick Morrissey waren selbst für hartgesottene Fans des britischen Songwriter-Genies zu rechts.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test