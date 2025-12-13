mopo plus logo
Sebastian Madsen am Mikrofon

Madsen-Sänger Sebastian Madsen am Freitag in der Sporthalle Foto: Sebastian Madej

  • Winterhude

Madsen feiern Geburtstagsparty mit 7000 Freunden – und einer großen Neuigkeit

Mensch, ist es wirklich schon 20 Jahre her, dass wir uns von Madsen durch Abi und Studium schleifen ließen, ihre Songs auf WG-Partys liefen und ihre Texte unseren Liebeskummer ausdrückten? Muss wohl, denn das Konzert in der Alsterdorfer Sporthalle am Freitag hat einen besonderen Anlass: das 20-jährige Jubiläum des Debütalbums. Das hieß – natürlich – „Madsen“. An dem Abend gab es auch ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten – und eine Ankündigung.


