Mensch, ist es wirklich schon 20 Jahre her, dass wir uns von Madsen durch Abi und Studium schleifen ließen, ihre Songs auf WG-Partys liefen und ihre Texte unseren Liebeskummer ausdrückten? Muss wohl, denn das Konzert in der Alsterdorfer Sporthalle am Freitag hat einen besonderen Anlass: das 20-jährige Jubiläum des Debütalbums. Das hieß – natürlich – „Madsen“. An dem Abend gab es auch ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten – und eine Ankündigung.





