Wenn Lionel Richie kommt, dann heißt das: Hits, Hits, Hits. Der Mann hat ja nun mal ausschließlich Hits geschrieben. Was einem vorher aber keiner sagt: Der 76-Jährige ist auch noch unheimlich lustig und charmant. Das ist nicht nur ein Sänger und Songwriter, das ist auch ein Showman! Und, das kann das Publikum in der Barclays Arena am Sonntagabend bestätigen: ein zertifizierter Supertyp.