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Laut sein in Wilhelmsburg: Dieser 17-Jährige eröffnet das „MS Dockville“

Sebastian Münster Sebastian Münster
Junger Mann sitzt auf roter Bühne im dunklen Raum und schaut in die Kamera.
Yung Pepp rappt am Freitag um 15.15 Uhr auf der Vorschot-Bühne.
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