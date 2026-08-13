MOPOP Laut sein in Wilhelmsburg: Dieser 17-Jährige eröffnet das „MS Dockville“ Sebastian Münster Sebastian Münster 13. August 2026 - 06:48 Yung Pepp rappt am Freitag um 15.15 Uhr auf der Vorschot-Bühne. Zeitfang Rausgehen MOPOP Kommentare öffnen Diskutieren Sie mit! Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert, erklären wir hier. Welche Kommentarregeln gelten, steht in den Community-Richtlinien. Abo auswählen und kommentieren Sie sind bereits M+ Abonnement? Hier anmelden Diskutieren Sie mit! Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert, erklären wir hier. Welche Kommentarregeln gelten, steht in den Community-Richtlinien.
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