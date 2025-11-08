Am Donnerstag füllte sie die Lanxess Arena in Köln, am Freitag die Barclays in Hamburg: Für Nina Chuba läuft es gerade richtig rund. Mit viel Wut, Lachanfällen, Konfetti, Feuer und vor allem jeder Menge Energie heizte sie ihren Fans in der Hansestadt ein, hatte sogar einen Überraschungsgast – und ein überraschendes Instrument – im Gepäck. Und außer einem Mal schnäuzen zwischendurch deutete nichts darauf hin, dass das Konzert noch vor ein paar Tagen wegen einer Erkältung der 26-Jährigen auf der Kippe stand.